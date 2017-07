Zimmern Manche Frage bleibt offen

Geplant sind acht oberirdische Stellplätze und 16 Tiefgaragenstellplätze. Die Tiefgaragenzufahrt über den bisherigen Fuß- und Radweg Kühnlesgrund sorgte hier für eine Diskussion. Darüber soll mit dem Wohnbauunternehmen auf Anregung von Gemeinderätin Christine Löffler noch einmal gesprochen worden. Es wurde zudem angeregt, ein entsprechendes Schild (Rad- und Fußweg mit Zufahrt zu diesem Gebäude) anzubringen. Kämmerer Martin Weiss wies darauf hin, dass die Zufahrt im Bebauungsplan enthalten sei. Aus dem Gremium wurde außerdem nach der zukünftigen Räumpflicht gefragt. Diese Frage konnte noch nicht abschließend geklärt werden.

Ratsmitglied Thomas Bausch hatte eine generelle Anregung. Ihm missfalle, so sein Einwand, dass in den Unterlagen zu den Baugesuchen oft der Passus "Die Nachbarbeteiligung ist noch nicht abgeschlossen" enthalten sei. Er würde dazu gerne den aktuellen Stand wissen, zumal die Einwendungsfrist bei manchen Baugesuchen schon fast abgelaufen sei. Bauamtsleiter Otto Haller rechtfertigte das Vorgehen der Verwaltung. Im Interesse der Bauherren würden die Bauanträge beziehungsweise -voranfragen so schnellstmöglich auf die Tagesordnung gesetzt. Man wolle keine Zeit verlieren und warte deshalb die Nachbarbeteiligung nicht ab. Diese dürfe sowieso auf die Entscheidung des Gremiums keinen Einfluss haben, betonte Haller. Er sagte aber zu, dass zukünftig detaillierte Aussagen, so weit sie schon bekannt sind, in den Unterlagen für den Gemeinderat aufzuführen. Im Übrigen habe es im Wohnbaugebiet "Zimmern-Ost III" bisher kaum Nachbareinwendungen gegeben.