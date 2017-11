Zimmern Malereien sorgen für den Weitblick

Zimmern-Stetten. Jetzt erstrahlt das Gebäude in neuem Glanz. Am Samstagabend wurde es von Pfarrer Josef Kreidler feierlich geweiht. Das Interesse der Stettener war groß. Nach dem Jugendgottesdienst strömten sie in das gegenüberliegende Gemeindehaus. Kein Stuhl blieb leer. Im Gegenteil. Es mussten noch Stühle herbeigeholt werden, damit die vielen Menschen, die zur feierlichen Einweihung gekommen waren, auch alle Platz fanden.

Günter Kramer, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates, hieß die Gäste in der "schmucken Begegnungsstätte für Jung und Alt" willkommen. Auch er freute sich über das große Interesse. Nach Ostern habe man begonnen, das Gebäude auszuräumen. "Wir haben alles auf den neuesten Stand gebracht. Es ist richtig toll geworden", sagte er und dankte auch dem Team des Kirchengemeinderats für die Unterstützung und das Durchhalten manch langer Sitzung.

Großer Dank von allen Seiten wurde auch dem Initiator der Renovierungsmaßnahme, Gemeindereferent Michael Leibrecht, ausgesprochen, der sich derzeit allerdings im Krankenstand befindet und nicht persönlich anwesend sein konnte. Er habe nicht nur viele vorbereitende Gespräche geführt, sondern auch selbst mit vielen anderen Ehrenamtlichen Hand angelegt. "Da könnte ich so manche Anekdote erzählen", sagte Pfarrer Kreidler schmunzelnd.