Zimmern Lastwagen-Fahrerin schläft ein

Zimmern-Horgen.

Eine 35-jährige Frau, die am Freitag kurz vor 3 Uhr mit ihrem Lastwagen unterwegs war, ist am Steuer eingeschlafen und von der Fahrbahn abgekommen. Zu dieser Zeit fuhr sie gerade auf der Niedereschacher Straße in Richtung Horgen. Die Frau wurde kurz nach dem Ortsschild, also in Horgen, Opfer ihrer Müdigkeit, wie die Polizei mitteilt. Der Lastwagen kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanken. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10 000 Euro. Informationen über den Schaden an der Leitplanke gibt es noch nicht. Die 35-Jährige blieb unverletzt.