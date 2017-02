Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen zogen gestern in Zimmern die Kinderrössle, Bajasse, Indianer, Zwerge und viele andere kleine Narren zu den Klängen des Narrenmarschs vom Kindergarten in die Turn- und Festhalle zur Kinderfasnet (links). Am Straßenrand hatten sich zahlreiche Zuschauer versammelt, um dem farbenfrohen Spektakel beizuwohnen. Die Halle füllte sich schnell, und das närrische Publikum genoss die Atmosphäre zu Narrenmarsch und anderen Klängen. Für die Kinder gab es ein Programm auf der Bühne. In Flözlingen hatte in diesem Jahr die Trachtengruppe die Kinderfasnet in der SV-Halle ausgerichtet. Auf dem Programm standen Spiele sowie der Auftritt der Tanzgruppe. Fotos: Siegmeier