Zimmern Kuddelmuddel auf der Bühne

Dass alles perfekt ist, dafür sorgt Regisseur Hubert Bross. Und das seit nunmehr 30 Jahren. Das Theaterspiel bereitet ihm sichtlich Freude, und so ist er nicht nur hinter den Kulissen, die er übrigens selbst baut, sondern auch als Akteur aktiv. Dem Ensemble gehören in diesem Jahr wieder bekannte Gesichter an, es gibt aber auch drei Wiedereinsteigerinnen. Das Publikum darf also gespannt sein auf intime Momente, kuschelige Versuchungen und pikant gewürzte Beziehungsturbulenzen. Am morgigen Samstag findet von 10 bis 11 Uhr der letzte Vorverkauf in der SV-Halle statt. Zwei Termine sind bereits ausverkauft. Es gibt noch Karten für die Aufführungen am 22., 23., 26. und 30. Dezember, sowie für den 6. und 7. Januar. Die Aufführung am 7. Januar beginnt bereits um 15 Uhr, die übrigen Aufführungen um 19.30 Uhr.