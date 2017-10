Zimmern Kubanische Band heizt richtig ein

SVZ-Team serviert Drinks

Die Tanzfläche war von Anfang an sehr gut gefüllt. Bei diesen Rhythmen konnte man kaum ruhig stehen. Mit tanzenden und gut gelaunten Gästen war die Atmosphäre in der Halle von Zimmern nahezu perfekt. In der Mitte der Location war eine große Cocktail-Bar aufgebaut. Das Service-Team des SVZ trug zu einem gelungenen Abend bei.

Zwei DJ’s sorgten dann nach der Band für eine schwungvolle Abrundung des Abend.