Zimmern Kronen-Resli war Wirtin mit Leib und Seele

Bis ins hohe Alter konnte sie sich noch selbst versorgen. Erst in den letzten zweieinhalb Jahren musste sie im Pflegeheim betreut werden. Lange aber wird man in Horgen noch vom Kronen-Resli sprechen.

Im Trauergottesdienst mit Aussegnung zur Feuerbestattung erwies ihr in der Pfarrkirche St. Martin eine große Trauergemeinde die letzte Ehre. Pfarrer Josef Kreidler zeichnete in seiner Ansprache ein Bild ihres bewegten Lebens. Stets sei sie für ihre Familie da gewesen und habe sie zusammengehalten. Stets war sie die gute Seele in der "Krone" und sei auch gerne unter Leuten gewesen. So empfinden heute alle große Dankbarkeit für sie. Kraft und Stärke habe sie aus dem christlichen Glauben geschöpft. Nach einem erfüllten und langen Leben sei sie nun heimgegangen in den ewigen Frieden Gottes, so Kreidler.