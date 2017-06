Zimmern Kleine Lücke mit großen Folgen

So geschehen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Glaffenäcker III in Flözlingen. Auch wenn es letztendlich nur eine Kleinigkeit ist. Bei der Behandlung der ersten Bauvoranfrage – es handelt sich um ein Flachdachgebäude (wir haben berichtet) – ging es um die Traufhöhe. Diese ist im Bebauungsplan zwar eindeutig festgesetzt. Doch sie stellt sich bei Flachdachgebäuden und Häusern mit geneigten Dächern anders dar.

Bei geneigten Dächern ist der obere Bezugspunkt der Traufhöhe der äußere Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Bei der Firsthöhe ist der obere Bezugspunkt der äußere Schnittpunkt der beiden Dachschenkel. Da das Flachdach aber keine Dachschenkel besitzt, sind bei dieser Dachform Traufhöhe und Firsthöhe quasi identisch. Die Gesamthöhe des besagten Bauvorhabens in Flözlingen müsste sich, falls keine Befreiung gewährt würde, an der ausgewiesenen Traufhöhe orientieren. Das Gebäude wäre einiges niedriger als die umliegenden Häuser mit Satteldächer. Kämmerer Weiss hatte in der Sitzung erklärt, dass bei Flachdachbauten erfahrungsgemäß 1,50 Meter Überschreitung bei der Traufhöhe zugelassen würde, sofern die Traufhöhe für diese Dachform nicht ausdrücklich im Bebauungsplan ausgewiesen ist.

In "Glaffenäcker III" ist die Traufhöhe für Flachdächer nicht in den Bebauungsplanvorschriften enthalten. Dies hatte Planer Martin Weisser vom Ingenieurbüro Weisser & Kernl auf Nachfrage der Verwaltung eingeräumt. Nach der Bauvoranfrage wäre die Traufhöhe um 1,95 Meter überschritten. Das Flachdachgebäude sei noch niedriger als das Nachbargebäude mit Satteldach, wurde vorgetragen. Nun wird der Ortschaftsrat Flözlingen darüber beraten. Der Gemeinderat hatte die Voranfrage zurückgestellt.