Zimmern o. R. Klare Sache in Zimmern ob Rottweil: Carmen Merz (parteilos) ist gestern mit 90,36 Prozent (2539 Stimmen) zur Rathaus-Chefin der 6000-Einwohner-Gemeinde gewählt worden. Die 42-jährige Diplom-Verwaltungswirtin aus Schömberg (Zollernalbkreis) hatte einen Gegenkandidaten, Dieter E. Albrecht (Freie Wähler). Ziel des Rottweilers war es, Zimmern in die benachbarte Kreisstadt einzugemeinden. Das kam nicht gut an: Albrecht erhielt nur 238 Stimmen (8,47 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 57,4 Prozent. Amtsinhaber Emil Maser geht im Mai in den Ruhestand.