Zimmern KJG lässt es spuken

Die Veranstaltung begann mit einer Schnitzeljagd. In der Dunkelheit ging es einmal kreuz und quer durch das Dorf. Nur wer alle Aufgaben richtig lösen konnte, erhielt den Eintrittscode für die Gruseldisco. An der Kälte ließ sich niemand stören, und alle waren mit Eifer dabei. Es gab Kinderpunsch zum Aufwärmen.

Anschließend ging es ins Feuerwehrhaus, das ganz nach Halloween-Manier gruselig dekoriert worden war. In der Disco warteten blutige Snacks, unheimliche Musik und verschiedene Spiele auf die Kinder und Jugendlichen. Richtig spannend wurde es gegen Ende, als es in einem Wettkampf Jungen gegen Mädchen nochmals ernst wurde. So ließ die KJG Zimmern es auch nach dem 31. Oktober noch einmal ordentlich spuken und kann auf einen rundum gelungenen Abend zurückblicken.