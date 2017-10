Zimmern Keine Schule zweiter Klasse in Stetten

Zimmern o. R. (psw). Die Grund- und Werkrealschule Zimmern sowie die Grundschule Stetten werden im Rahmen des kreisweiten Breitbandprojektes nun direkt an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Gemeindeverwaltung geht von einer Gesamtförderung in Höhe von 70 Prozent der Kosten aus. Klar ist allerdings: Ohne den Landkreis, der in seiner Offensive vom Bund (50 Prozent) und Land (20 Prozent) unterstützt wird, wären die Anschlüsse so nicht möglich.

Bei einer Gegenstimme sprach sich der Gemeinderat für die Umsetzung dieser beiden Projekte aus. Die Maßnahme gibt es aber nicht zum Nulltarif. Zu finanzieren sind noch die restlichen 30 Prozent. Diese Kosten hat der Schulträger zu tragen.

In Zimmern bleiben von den Investitionskosten für den Glasfaseranschluss 11 940 Euro an der Gemeinde hängen. Für die Stettener Schule, von dort befindet sich der nächste Glasfaseranschlusspunkt in einiger Entfernung, was zu wesentlich höheren Tiefbaukosten führt, wurde der kommunale Eigenanteil mit 34 050 Euro geschätzt.