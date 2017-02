Zimmern Kater war acht Monate lang verschwunden

Mit klopfendem Herzen machte sich das Ehepaar Tamm also auf nach Böhringen, um sich die Katze anzusehen. Und tatsächlich – es war ihr Kasimir. Offensichtlich war die Samtpfote in Böhringen von einem älteren Herren "adoptiert" worden. Als dieser vor ein paar Wochen verstarb, stromerte der Kater durch die Gegend.

Weder Nicole Schreml noch die Tamms können sich erklären, weshalb die Katze so weit von zu Hause weggelaufen ist. Susann Tamm berichtet, am Tag seines Verschwindens sei ein Helikopter bei der nahegelegenen Firma Heckler & Koch gelandet. Vielleicht, so mutmaßt sie, hat Kasimir sich erschreckt und ist in ein Auto oder einen Lastwagen gesprungen. Und dessen Fahrer hat ihn dann, nachdem er ihn bemerkt hatte, womöglich an der Autobahn wieder ausgesetzt. Von da aus ist es nicht weit bis Böhringen.

Katzen können extreme Entfernungen zurücklegen

Man höre ja immer wieder, dass Katzen extreme Entfernungen hinter sich bringen. Allerdings meist, um wieder nach Hause zu gelangen und nicht weg von ihrer Heimat.

Mittlerweile hatten sich die Tamms über den Tierschutzverein zwei neue Katzen zugelegt. Sie haben sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, denn ihr Herz hing an Kasimir. Jetzt müssen sich die drei Tiere erst einmal an­einander gewöhnen.

Besonders gefreut über die Rückkehr hat sich Tamms Sohn Marlon. Als seine Eltern den Kater wieder nach Hause brachten, "da hatten wir alle feuchte Augen", gesteht Michael Tamm. Marlon wird morgen übrigens acht Jahre alt. Für ihn ist sein geliebter Kater das schönste Geburtstagsgeschenk. Und für seine Mutter Susann Tamm ist die Heimkehr des Stromers ein Beweis dafür, dass man die Hoffnung nie aufgeben sollte.