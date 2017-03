Zimmern Kaiserwetter lockt Besucherscharen

Zimmern o.R. Bei Kaiserwetter genossen die Besucher aus nah und fern – es waren viele Autokennzeichen aus den Nachbarkreisen zu sehen – das vielfältige Angebot des Kunsthandwerkermarktes auf dem Dorfplatz und nutzten auch die Möglichkeit, sich in den zahlreichen Fachgeschäften und bei den Autohäusern umzuschauen, sich über die neusten Trends zu informieren oder einfach nur mal zu sehen, was Zimmern alles so zu bieten hat.

Auch die Kinder haben ihren Spaß

Bereits um die Mittagszeit waren die Parkplätze in der Ortsmitte rar. Frühlingsdeko, allerlei Schmuck und Geschmeide, Spirituosen, Handarbeiten, Türschilder und vieles mehr gab es bei den Kunsthandwerkern. Und wer sich nach dem Bummel durch die zahlreichen Läden stärken wollte, der konnte auf dem Dorfplatz aus einem reichhaltigen Angebot wählen. Sehr begehrt war bei den frühlingshaften Temperaturen vor allem das Softeis.