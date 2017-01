Zimmern Jetzt auch mittwochs

Daraus kann sich ein Netzwerk entwickeln, in dem sich Väter und Mütter gegenseitig unterstützen.

Das Eltern-Kind-Café im FAZZ am Dorfplatz 6 in Zimmern richtet sich jeden Dienstag und Mittwoch von 9.30 bis 11.30 Uhr an Eltern und andere Interessierte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich