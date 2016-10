Zimmern o. R. Weil ein Schnellimbisslokal in der Flözlinger Straße bereits geschlossen war, hat ein unbekannter Täter offensichtlich aus Wut darüber am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 3.30 Uhr, mit der Faust eine Scheibe an dem Lokal eingeschlagen und sich dabei auch verletzt. Der dunkelhaarige und etwa 16- bis 20-jährige junge Mann kam laut Polizeimitteilung zu dem Imbiss und wollte Einlass. Als er feststellte, dass die Türen bereits geschlossen waren, winkte er von außen dem noch anwesenden Personal. Als diese ihm andeuteten, dass bereits geschlossen sei, schlug der mit einem weißen Oberteil und einer hellen Hose bekleidete jung Mann die Scheibe ein. Hierbei zog sich der Täter vermutlich eine Schnittwunde an der Hand zu. Anschließend machte er sich davon. Die Polizei Rottweil, Telefon 07461/94 10, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.