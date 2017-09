Zimmern Im November ist die Einweihung

Zimmern-Stetten. Die Begegnungsstätte für Jung und Alt wurde in den vergangenen Monaten renoviert und umgebaut. Viele Helfer aus der Kirchengemeinde haben sich an den Arbeiten beteiligt, denn auch Eigenleistungen waren gefordert.

Jetzt steht das schmucke Gemeindehaus kurz vor der Fertigstellung. Derzeit werden noch letzte Arbeiten an den neuen Toiletten, in der Küche, vor allem aber an den Außenanlagen ausgeführt. Bis zum Patrozinium wird allerdings nicht alles fertig sein, sagt Gemeindereferent Michael Leibrecht.

230 000 Euro kostetet die Umbaumaßnahme