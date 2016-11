Zimmern "Ich möchte an Deutschlands Spitze"

Zimmern o. R. Seit ihrem 18. Lebensjahr legt Liese-Lotte Unger Jahr für Jahr das Sportabzeichen in Gold ab. Heute ist sie 79 Jahre alt, absolvierte das Sportabzeichen bereits 61 Mal und steht jungen Sportlern in nichts nach. "Ich möchte an die Spitze der meisten Sportabzeichen in Deutschland kommen", erklärt Liese-Lotte Unger ihr sportliches Ziel. Auf dem besten Weg dazu ist die 79-Jährige: Anfang Oktober wurde sie für 60 Sportabzeichen in Gold des Deutschen olympischen Sportbundes vom Kultusministerium des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Mittlerweile hat sie 61. Bei der Veranstaltung im Neuen Schloss in Stuttgart war nur eine Person, die mehr Sportabzeichen als sie absolvierte –­ 65. Geehrt wird im Fünfjahrestakt. Welchen Rekord es zu schlagen gilt, weiß sie deshalb nicht genau. Beim Sportabzeichen werden die Fähigkeiten Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination in beliebigen Disziplinen getestet. Dabei gilt es, die vorgegebenen Mindestwerte der jeweiligen Altersklasse zu übertreffen. In diesem Jahr stellte Unger ihre Sportlichkeit im Schwimmen, Kugelstoßen und Seilspringen unter Beweis.