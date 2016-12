Zimmern Hund stirbt nach Spaziergang qualvoll

Für Klaus Hartmann aus Zimmern ist es noch schmerzhaft, über den Verlust seines Hundes zu sprechen. Aber er hofft, dass eventuell andere Fälle ans Licht kommen oder Hundebesitzer zumindest gewarnt sind.

Am Donnerstagabend lief seine Frau mit dem Hund, ein sechseinhalb Jahre alter Rottweiler, von Zimmern die Heerstraße entlang über die Charlottenhöhe auf den Rottweiler Weihnachtsmarkt. Zurück ging es auf der anderen Seite über die Turmstraße und das Krankenhaus wieder nach Zimmern. Irgendwo auf diesen beiden Strecken, so vermuten die Hartmanns, muss das Tier das Gift aufgenommen haben. Eventuell im Bereich zwischen Charlottenhöhe und Zimmern, wo der Hund auch abseits des Weges unterwegs gewesen sei. "Da sind auch Spielplätze, das ist ja auch noch schockierend", sagt der Besitzer.

Am Freitagabend habe sich das Tier dann zum ersten Mal heftig übergeben, in der Nacht auf Samstag weitere Male. Zwar sei man auch am Freitag nochmal draußen gewesen. Dass das Gift da erst aufgenommen wurde, sei aber eher unwahrscheinlich.