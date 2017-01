Zimmern Horgen bekommt einen "Sonnenberg"

Ortsvorsteher Matthias Sigrist erläuterte dem Gremium laut Mitteilung, dass für die neue Straße dort noch ein Name gefunden werden müsse. Der ursprüngliche Vorschlag "Kapfberg" könne nicht weiter verfolgt werden, da diese Straßenbezeichnung bereits existiere. Dort sind unter anderem der Friedhof und die Aussegnungshalle zu finden.

Aus dem Gremium kamen verschiedene Vorschläge zur Namensfindung. Nach einiger Zeit der Beratung beschlossen die Horgener Ortschaftsräte einstimmig den Straßennamen "Sonnenberg".

Darüber hinaus war die Baumfällaktion an der Kreisstraße zwischen Horgen und Flözlingen Thema (wir berichteten mehrfach). Sigrist sprach in der Sitzung den Unmut der Bürger über die "radikale" Aktion an. Auch im Gremium herrschte darüber Missmut. Matthias Sigrist bemängelte, dass es im Vorfeld keinerlei Informationen über diese Aktion gegeben hatte. Er will sich laut Mitteilung beim Landratsamt nochmals dafür stark machen, dass bei zukünftigen Baumfällaktionen die Information auch an die Gemeinde geht.