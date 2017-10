Zimmern Halle wird erst im Januar eingeweiht

Zimmern-Flözlingen (psw). Ortschaftsrat und Vereinsvertreter verständigten sich in der jüngsten Ortschaftsratsitzung nunmehr auf einen Termin im Januar 2018.

Am 20. und 21. Januar 2018 soll das Einweihungsfest über die Bühne gehen. Vorausgesetzt, Ortsvorsteher Reiner Haas steht an diesem Wochenende zur Verfügung. Der Ortsvorsteher war nämlich am Montagabend verhindert und für die Sitzung entschuldigt. Sein Stellvertreter Thomas Bausch leitete deshalb die Sitzung.

In drei Wochen müssten die Bauarbeiten endgültig fertig sein, verkündete der Stellvertreter des Ortsvorstehers am Ratstisch. Gerne hätten die Ortschaftsratmitglieder und die Vereinsfunktionäre das Einweihungsfest noch im Jahr 2017 durchgeführt. "Die Einweihung sollte so bald wie möglich stattfinden, bevor schon einige Veranstaltungen darin stattgefunden haben", brachte Ratsmitglied Norbert Merkle zum Ausdruck und hatte damit das gesamte Gremium hinter sich. Bausch sprach zwar von einem "sehr sportlichen Ziel", war aber auch sofort für einen Termin im laufenden Jahr. Doch schnell wurde klar, dass dieses Ziel nicht zu erreichen ist. Es fand sich kein einziger freier Termin mehr.