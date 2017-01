Zimmern Halle im März nutzbar

Laut Ortsvorsteher Reiner Haas gibt es zumindest teilweise gute Neuigkeiten: Der Innenausbau schreitet voran. Das Gremium habe über die Bestuhlung und die neuen Tische entschieden, berichtet Haas aus der Sitzung. Auch, in welche Räume welche Schränke eingebaut werden, ist entschieden. Und die Ausstattung der Küche sei in Auftrag gegeben worden.

Firma liegt Mängelliste zum Außenputz vor

Der Innenausbau in den Vereinsräume ist so gut wie fertig, sagt der Ortsvorsteher. Alle Flözlinger Verein werden in der Halle unterkommen.