Zimmern Gute Erziehung hilft vor Giftködern

Rund um ihre Hundeschule im Dürrenhölzle räumen viele Herrchen die Hinterlassenschaften ihrer Hunde nicht auf – dabei gebe es acht Abwurfbehälter für Hundekot in der Gemeinde. "Wenn Halter das nicht wegräumen, wundert es mich nicht, dass sich andere an den Hunden stören", erklärt Frank und betont: "Das rechtfertigt aber in keiner Weise einen Anschlag auf die Tiere, die des Menschen wertvollster Begleiter sind!" Deswegen räumten sie und ihre Kunden oft den Dreck rücksichtsloser Hundebesitzer weg – um Dritte nicht zu verärgern.

Manches ist unantastbar

Die Hundetrainerin appelliert, dass Hundefreunde und Hundegegner aufeinander eingehen und die Meinung des jeweils anderen akzeptieren, um ein gesellschaftliches Auskommen untereinander zu begünstigen. Und damit keiner auf die Idee kommt, Hunden und ihre Halter mit Giftködern zu schädigen.

Erziehung und Respekt vor anderen – das ist laut Jeanette Frank das A und O als Hundehalter. Das Herrchen müsse seinem Haustier vermitteln, dass alles von Menschenhand Gepflegte unantastbar sei und daher nicht angepinkelt oder angesprungen wird. Doch wie kann ich meinen eigenen Hund vor Giftködern schützen? Auch hier ist laut Frank Erziehung ein wichtiger Aspekt. Hunden kann antrainiert werden, dass generell kein Futter vom Boden gegessen wird. Das schütze die Vierbeiner auch davor, sich an Essensresten in der Natur zu bedienen. "Alles, was man konsequent durchzieht, ist machbar", weiß die Hundetrainerin aus eigener Erfahrung. Das Training beginnt schon zu Hause. Der Hund muss lernen zu Fragen und auf das Signal des Herrchens zu warten. Seitens des Besitzers muss widerwärtiges Verhalten unterbrochen und der Hund weggeholt werden, wenn er vom Boden isst.

Frank rät, während eines Spaziergangs den Hund mit Beschäftigungen abzulenken, beispielsweise ihn Dinge suchen oder bringen zu lassen.