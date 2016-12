Zimmern Grundschüler Kinder verwandeln sich in kleine Opernstars

Damit das Kulturgut Oper nicht in Vergessenheit gerät, hat es sich die Schule laut Mitteilung zur Aufgabe gemacht, den Schülern die Möglichkeit zu bieten, klassische Musik zu erleben. Die Kinderoper "Papageno" aus Wien besuchte dazu erneut die Schule, was ein stattlicher Beitrag aus der Elternkasse ermöglicht habe.

Freudig aufgeregt, gespannt und gut vorbereitet versammelten sich die Grundschüler in der Turnhalle, in die auch Eltern, Geschwister und Großeltern eingeladen waren. Von den Darstellern des Tourneetheaters erfuhren sie auf spielerisch-amüsante Weise einiges über Mozart und dessen Musik. Danach erarbeiteten die Sänger mit den Kindern, die im Unterricht kleinere Rollen auswendig gelernt hatten, den Inhalt der Oper.

Am Wechselspiel aus Proben, Spielen in theatereigenen Kostümen und gemeinsamen Singen hatten alle Darsteller und das aktive Publikum Freude. So erlebten und spielten sie mit, wie der furchtlose junge Prinz Tamino von der Königin der Nacht beauftragt wird, deren Tochter Pamina aus Sarastros Schloss zu befreien. Gemeinsam mit dem Vogelfänger Papageno macht sich Tamino auf den Weg, den Auftrag auszuführen. Sie bekommen beide "Waffen", Tamino eine Flöte mit magischen Kräften und Papageno ein verzaubertes Glockenspiel. In Sarastros Schloss angekommen, erkennen die zwei, dass nicht der Fürst, sondern die Königin der Nacht Böses mit Pamina vor hat. Außerdem erfährt Tamino, dass er und Pamina füreinander bestimmt sind.