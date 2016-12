Zimmern Große Ziele sind nur gemeinsam zu erreichen

Drei größere Maßnahmen heben die Schreiber hervor: den Umbau und die Sanierung der Flözlinger Halle, die energetische Sanierung gemeindeeigener Gebäude durch einen Contractor sowie den Breitbandausbau zum schnellen Internet in Flözlingen. Letzterer ist abgeschlossen, aber habe der "Verwaltung einen gewaltigen Einsatz abverlangt". Gleichzeitig weisen Wodzisz, Sigrist, Haas und Maser darauf hin, dass die ständigen Verzögerungen nicht an der Verwaltung lagen. Nun habe sich das Durchhaltevermögen aller Beteiligten aber ausgezahlt.

Bewegt hat Zimmern auch die Ankunft zahlreicher Asylsuchender. Im November 2015 waren in der Gemeinde 24 Flüchtlinge untergebracht, vorigen März waren es insgesamt 76 Menschen. Derzeit wohnen noch 60 Flüchtlinge in Zimmern, etwa die Hälfte davon lebt in Horgen.

Weiteres großes Thema: Die Betreuungsangebote für Kinder und Familien in Kindergärten und Schulen wurden verbessert. Unter anderem wird gerade ein Haus in Zimmern zu einem Kindergarten mit Ganztagesbetreuung für 40 bis 45 Kinder umgebaut. "Ebenso konnte die Wirtschaftskraft unserer Gemeinde durch Betriebsansiedlungen und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen weiter gestärkt werden." So habe sich das interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet Inkom beachtlich entwickelt. Auch bei den innerörtlichen Unternehmen in allen Ortsteilen sei ein Wachstum zu erkennen.

Zudem hat Zimmern 2016 in allen Ortsteilen Grundstücke aufgekauft, um weitere Wohnbaugebiete zu erschließen. Der Wohnungsbedarf im Hauptort sei enorm, dort werden weitere Bauplätze gebraucht.

Die vier nennen zudem kommende Großprojekte wie den Bau einer Drei-Feld-Sporthalle sowie den Ausbau des Friedhofswegs und der Alten Hausener Straße. Ohne beachtliche Zuschüsse seien diese nicht möglich. "Es ist unerlässlich – und da sind sich alle einig, dass wir die langen Wege der Vorbereitungen gemeinsam angehen müssen."

Abschließend heißt es: Nur wenn jeder bereit sei, eine gewisse Verantwortung zu übernehmen, "wird es uns gelingen, den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden".