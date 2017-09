Zimmern Große Ehre für "Kirchlein im Tal"

Zimmern-Flözlingen. 300 Jahre ist sie alt, die Evangelische Kirche in Flözlingen. Jetzt haben die Flözlinger und unzählige Gäste aus nah und fern Jubiläum im frisch renovierten und schmucken Kleinod aus dem Jahr 1717 gefeiert. Wer in die Flözlinger Kirche kam, der sah nur in glückliche Gesichter. Die Umgestaltung des "Kirchleins im Tal", wie die Kirche im Heimatbuch bezeichnet wird, ist abgeschlossen. "Solch eine Umgestaltung ist immer auch ein Wagnis, denn man sollte sich ja auch nach einer solchen Maßnahme noch mit dem Ort verbunden und daheim fühlen können", sagte der ehemalige Flözlinger Pfarrer Wilfried Braun zu Beginn seiner Festpredigt. "Und das ist hier gelungen", lobte er.