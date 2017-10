Zimmern Gremium segnet Sichtschutzzaun ab

Es handelt sich um ein Bauvorhaben in der Erfurter Straße. Dort soll auf einem größeren Bauplatz ein Wohnhaus mit zwei Wohneinheiten mitsamt Garage und Carport errichtet werden. Der Bauherr wollte auf der mit einem Pflanzgebot belegten Grenzfläche, es handelt sich um abschüssiges Gelände, eine Stützmauer mit L-Steinen errichten. Und zwar in einer sichtbaren Höhe von 1,5 bis 2,3 Metern. Diese bauliche Anlage lehnten die Ratsmitglieder einstimmig ab. Christine Löffler gab zu Bedenken: "Dort beginnt die freie Landschaft, das festgesetzte Pflanzgebot macht absolut Sinn". Auch Thomas Bausch ("Ich bin dafür, dass das Pflanzgebot eingehalten wird") pflichtete seiner Ratskollegin bei. Das Gremium zeigte sich aber durchaus gewillt, dem Bauherrn entgegen zu kommen und schlug auch gleich Lösungsansätze vor.

So könnte sich Ratsmitglied Löffler vorstellen, die Mauer ein Stück zurückzusetzen und davor zu pflanzen. Die Mauer wäre dann nicht mehr zu sehen. Weiterer Vorschlag: Terrassenförmig abböschen und bepflanzen. Diese "abgemilderte Formen" würde das Gremium, so der Eindruck am Ratstisch, wohl akzeptieren. Nun liege es an der Bauherrschaft, die Planung entsprechend zu ändern, sagte Bauamtsleiter Otto Haller. Dass bei diesem Vorhaben zweimal öffentliche Parkflächen (wegen den Garagen und des Carports) überfahren werden, störte den Gemeinderat weniger. Die Überschreitung der Baugrenze war für das Gremium kein Problem. Dieser Befreiung hatte der Gemeinderat bereits bei der Behandlung der eingereichten Bauvoranfrage im Frühjahr zugestimmt.

Mit großer Mehrheit (eine Gegenstimme, eine Enthaltung) stimmte das Gremium einem Bauvorhaben in der Dresdner Straße zu. Geplant ist dort der Bau eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten und einer Sauna. Einziger Problempunkt: die Hochwasserlinie. Diese betrifft die Sauna, die darunter liegt. Darüber habe aber das Wasserwirtschaftsamt zu entscheiden, erklärte Haller. Die beantragte Errichtung eines Sichtschutzzaunes als Ersatz für die beschädigten Thuja-Pflanzen in der Zimmerner Lupfenstraße gefiel nicht allen Ratsmitgliedern. Dennoch erteilte das Gremium bei einer Gegenstimme der Befreiung sein Einvernehmen.