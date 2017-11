Zimmern Glimmende Dunglege ruft Feuerwehr auf den Plan

Zimmern-Stetten.

Zu einem angeblichen Scheunenbrand rückte die Zimmerner Gesamtfeuerwehr am Samstag um 14.40 Uhr nach Stetten aus. Gesamtkommandant Volker Schwab, der als erster an der Einsatzstelle in der Alemannenstraße war, konnte indes schnell Entwarnung geben. Eine Dunglege, die in dem landwirtschaftlichen Gebäude untergebracht war, war offensichtlich in Brand geraten. "Der Dung glimmte aber lediglich noch und war schnell gelöscht", so der Kommandant. Es hatte eine starke Rauchentwicklung gegeben. Die Gesamtwehr Zimmern war mit acht Fahrzeugen und etwa 50 Mann vor Ort, ebenso das DRK und Die Polizei. Zur Brandursache ist bislang nichts bekannt. Es wurde niemand verletzt.