Zimmern Gerd Bader spendet 104 Mal Blut

Leben gerettet

So allerdings dankte ihm Ortsvorsteher Matthias Sigrist dafür, dass er geholfen habe, "menschliches Leid zu linden" und Leben zu retten. Weil Spender und Empfänger des Blutes sich nie kennenlernen, sage er stellvertretend Danke. Und Sigrist richtet seinen Dank an die Helfer des DRK-Ortsvereins Rottweil und des Blutspendedienstes: "Sie sorgen dafür, dass die Spenderinnen und Spender gut betreut werden." Stellvertretend war Bereitschaftsleiterin Anja Günther-Huppert in Horgen. Ein weiterer langjähriger Blutspender, Thomas Hugger, konnte nicht an der Sitzung teilnehmen. Bader allerdings erhielt die Blutspenderehrennadel in Gold.