Zimmern Gastfreundschaft nach Noten

Zimmern-Stetten. Auf dem Programm standen einerseits mehrere Konzerte, aber auch touristische Unternehmungen und Freizeit. So spielten die Musiker zum Beispiel am Pfingstsonntag ein Kirchenkonzert in der "Kathedrale der Himmelfahrt der seligen Jungfrau Maria und der heiligen Stephan und Ladislaus" in Belgrad. Die grandiose Akustik verursachte den Musikern und Konzertbesuchern regelrecht Gänsehaut. Auch eine Begegnung mit sogenannten Donauschwaben in der Stadt Sombor im äußersten Nordwesten Serbiens, nahe der Grenze zu Ungarn und Kroatien, gehörte zum Programm.

Die Donauschwaben als kleine aktive Minderheit

Die Begegnung mit der im Deutschen Verein "St. Gerhard" sehr aktiven Minderheit brachte viele interessante Informationen über das Leben heute, knapp 300 Jahre nach der ersten Ansiedlung durch Kaiserin Maria Theresia. Abschluss und Höhepunkt war auch hier ein Konzert in der Karmeliterkirche des heiligen Stefan.