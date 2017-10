Zimmern Ganz altes und junges Blech

Am Samstag eröffnete der Gastgeber das Herbst-, Wein- und Schlachtfest. Danach unterhielten der Handharmonika-Club Seedorf und der Musikverein Wilflingen die Gäste. Ab 22 Uhr spielten die "Schwenninger Neckarbuam" zum Tanz auf. Zum Frühschoppen am Sonntag übernahmen die Musiker aus Aichhalden die Unterhaltung. Zum Mittagessen war im Zelt selbst der letzte Platz besetzt, und auch an der Kaffeebar herrschte reger Betrieb.

Einen weiteren Höhepunkt bildete das Oldtimertreffen. Insgesamt konnten trotz des schlechten Wetters zahlreiche Autos, Motorräder und Traktoren bewundert werden. Währenddessen unterhielten Musiker der Trachtenkapelle Kappel die Gäste im Zelt.

Ab 16 Uhr war dann ein gemütlicher Festausklang mit den Polkamusikanten angesagt.