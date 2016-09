Zimmern Fürs Singen gibt’s guten Grund: Spaß!

Helena Straub stammt aus Horb und studiert an der Musikhochschule in Trossingen. Sie hat die Leitung der neuesten Gruppe übernommen, auch den "Schuki"-Chor leitet sie. Dort singen Erst- bis Viertklässler. Der neue Chor richtet sich an Dritt- bis Zehntklässler. Bisher gab es zwischen der Gruppe für die Jüngsten und den "Young Voices" eine Lücke. Geht es nach Ursula Berner, der "Liederkranz"- Vorsitzenden, soll der neue Chor diese schließen.

Das Angebot im Jugendchor geht über das Singen hinaus. Um die Gemeinschaft zu pflegen, sind Unternehmungen wie Ausflüge geplant. Da kommen Hannah (16), Marie (14) und der ebenfalls 14-jährige Pascal ins Spiel. Die drei sind als Jugendbegleiter für die jungen Sänger zuständig und verstärken die Truppe. Beim ersten Treffen haben die Nachwuchs-Sänger erst einmal gegrillt.

Dennoch hat der Chor bereits seinen ersten Auftritt im Blick. Der könnte beim Weihnachtsmarkt in Zimmern stattfinden. "Das große Ziel" nennt Berner allerdings das Konzert des Gesangsvereins am dritten Advent. Dafür muss der neue Jugendchor aber noch fleißig proben: immer donnerstags von 16.15 bis 17.15 Uhr im Musikraum der Schule. Interessierte können jederzeit dazustoßen. Warum? "Weil es Spaß macht", sagt Marie. Und Ursula Berner ergänzt, dass Singen erwiesenermaßen gesund sei und jung halte. Gute Aussichten für den Nachwuchs.

Weitere Informationen: www.mgv-zimmern.de

n Online Weitere Eindrücke Wie begeistert der "Liederkranz"-Nachwuchs bereits bei der Sache ist, zeigt ein Video unter www.schwarzwaelder-bote.de.