Zimmern Für Kinder schlägt sie sich Zeit frei

Die Atmosphäre ist locker, die Kandidatin ist es auch. Sie spricht viel freier als bei der offiziellen Vorstellung in Zimmern. Und als Merz zum gemütlichen Teil des Abends übergeht, setzt sie sich an die Tische, um sich mit ihren Zuhörern zu unterhalten. Merz redet Schwäbisch, und die Flözlinger nutzen die Chance, auch persönliche Fragen zu stellen. Bei einer geht es um Schömberg, wo Merz zumindest vorerst wohnen bleiben will. "Da bin ich Mama", und dies mehr als Bürgermeisterin, sagt die Diplom-Verwaltungswirtin. Ihre Kinder möchte sie aus der gewohnten Umgebung jetzt nicht herausreißen. Zudem tun ihr die 15 Minuten Fahrt gut. "Bis ich zu Hause bin, hab ich ganz viel verarbeitet", erklärt sie.

Und wie ist es für die Kinder, wenn die Mutter berufstätig ist? "Ich hab immer gearbeitet", sagt die DRK-Geschäftsführerin im Zollernalbkreis, auch abends. Dafür schlage sie mal nachmittags Zeit frei. Bei der Arbeit müsse man den Mut haben, zu sagen: "Ich bin jetzt mal zwei Stunden nicht da." Und: "Ich bin mir sicher, das geht."

Doch es geht nicht nur um Privates. So will ein Flözlinger Urgestein wissen, ob sie mit der "super renovierten Halle" zufrieden wäre, wie sie jetzt ist. Offenbar spricht er nicht nur vom verpfuschten Putz, sondern spielt auch darauf an, dass die Flözlinger sich eigentlich einen Anbau gewünscht haben. Vergeblich. "Ich weiß, dass es einiges an Baumängeln gibt", meint die Kandidatin. Zu den Dingen, die weiter zurückliegen, kann sie nichts sagen. Ohnehin ist sie dafür, nach vorne zu blicken.

Das tut auch Ortschaftsrätin Carmen Pauko, die fragt, ob Merz als Bürgermeisterin an den Ortschaftsratssitzungen teilnehmen würde. "Ich hab’s nicht vor", erklärt diese. Sie habe mit anderen Rathaus-Chefs gesprochen und glaube nicht, dass es nötig sei. Oft hemme die Anwesenheit des Bürgermeisters mehr. Auch beim DRK gebe es Sitzungen, denen sie bewusst fernbleibe. Pauko hakt nach: Manchmal kommen aber Fragen auf, die nur der Schultes beantworten kann. "Vielleicht muss sich’s ein bisschen entwickeln", antwortet Merz, "aber ich glaube, dass es anders geht." Zudem hält sie den Besuch jeder Sitzung, wie es Emil Maser bisher pflegt, für kaum machbar – ohne dass alles andere zurückstehen müsste.

Anschließend meldet sich wieder der Ur-Flözlinger zu Wort: Mit welchen Gefühlen ist die Bewerberin heute in den Ort gekommen? Mit etwas Angst, weil die Flözlinger als besonders und "vornerum", also direkt, bezeichnet werden? Sie gehe in jedes Bürgergespräch mit etwas Anspannung, gibt Merz zu. Im Übrigen könne sie aber "ganz gut damit umgehen, wenn Sie ›vornerum‹ sind". Sie möge den ehrlichen und offenen Umgang. "Da kommt man am schnellsten weiter."