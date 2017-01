Zimmern Für jeden etwas und noch mehr

Zimmern-Horgen. In dem Programmheft mit seinem vielfältigen Angebot finden Interessierte und Freunde der Erwachsenenbildung Neues, aber auch alt Bewährtes zum Thema Bildung und Lernen sowie Begegnung und Geselligkeit.

Schon lange gibt es den beliebten Handarbeitstreff für alle, die gerne stricken, häkeln oder sticken. Das Frauenfrühstücksteam lädt Frauen jeden Alters zu einem leckeren Frühstück ein, mal nur zum Plaudern, mal zu einem aktuellen Thema. An den Taizégesängen in Königsfeld nimmt die Erwachsenenbildung regelmäßig teil. Dazu wird eine Mitfahrgelegenheit angeboten. Die Werkstatt Kreativ setzt tolle Bastelideen um. Einen Spielplatztreff gibt es für Groß und Klein bei schönem Wetter am Spielplatz bei der Turnhalle. Der Gesundheit förderlich ist "Yoga auf dem Stuhl", und wer bei "LEICHTerLEBEN – basisches Fasten mit Yoga" entschlacken und entspannen will, kann sich bei einem Kurs mit fünf Treffen anmelden.

Auch beim Besuch in der Salzgrotte in Königsfeld kann man es sich gut gehen lassen und herrlich durchatmen. Der Literaturtreff trifft sich in Zusammenarbeit mit dem Forum Niedereschach am Abend zu interessanten Buchbesprechungen.