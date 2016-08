Zimmern Frauenfrühstück und Ausstellung

Am Dienstag, 20. September, wird "Yoga auf dem Stuhl" mit Anke Kühn im Pfarrhaus weitergeführt. Das Angebot richtet sich mit einfachen Bewegungen, Atem- und Entspannungsübungen speziell an Senioren und findet dienstags ab 15.30 Uhr statt.

Zum Frauenfrühstück mit Birgit Sibold und ihrem Team sind Frauen jeden Alters zur Begegnung, zu Gesprächen über aktuelle Themen und zum Erfahrungsaustausch bei einem leckeren Frühstück eingeladen. Termine sind am 21. September und am 30. November jeweils von 9 bis 11 Uhr im Pfarrhaus Horgen.

Zum Spielen und "Quatschen" gibt es am 28. September von 16 bis 18 Uhr ein Treffen für Kinder, Eltern, Omas und Opas am Spielplatz der Horgener Turnhalle. Für Essen und Trinken ist dabei gesorgt.

Fesselnde Lektüre, brisante Themen und spannende Diskussionen bietet der Literaturtreff am 30. September ab 20 Uhr im Hildegard-Strohm-Stüble in Niederschach. Besprochen wird der Roman "Während die Welt schlief" von Susan Abulhawa. "Ein ganzes Leben" von Robert Seethaler ist Buch des Abends am 11. November um 20 Uhr im Pfarrhaus Horgen. Der Literaturtreff ist eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Forum Niedereschach.

Das Thema "Frieden – Gerechtigkeit – Schutz" soll anhand von zwei Filmen deutlich gemacht werden. In seiner Umweltenzyklika "Laudato Si" greift Papst Franziskus ein Zitat aus dem Sonnengesang des Heiligen Franziskus auf: "Gepriesen seist du, Herr". Franziskus sieht die Erde als gemeinsames Haus und der Missbrauch der Natur bedeutet eine gesellschaftliche und ökologische Krise. Die Wege zur Lösung erfordern einen ganzheitlichen Zugang, um Armut zu bekämpfen.