Zimmern Firma Mauch verputzt die Halle nur innen

So berichtet die Firma Karl Mauch, dass ihre Mitarbeiter in Flözlingen von Bürgern beschimpft würden. Dabei macht das Dunninger Unternehmen lediglich den Innenputz der Halle. Mit der Außenfassade hat es nichts zu tun. "Anlässlich vermehrter Nachfragen in unserem Betrieb aufgrund des Zeitungsberichts vom 23. November möchten wir klarstellen, dass wir zurzeit die Innenputzarbeiten in der Halle Flözlingen ausführen", schreiben Wolfgang Mauch und Kerstin Gapp von der Karl Mauch KG – Stuckateurbetrieb an unsere Zeitung. Für die Außenputzarbeiten an der Flözlinger Halle sei ihr Unternehmen nicht zuständig gewesen.