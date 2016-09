Zimmern Finanzspritze für Kita St. Martin

Zimmern-Horgen. Die Horgener Kindertagesstätte St. Martin ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Mängel im Brandschutz müssen behoben werden, außerdem ist eine energetische Sanierung erforderlich. Arbeiten an Fenstern, Dach und Fassade fallen an, möglicherweise kommt eine neue Heizung dazu. Dann belaufen sich die Kosten auf etwa 390 000 Euro. Ist eine Anbindung an die neue Heizung der Horgener Halle möglich, werden es rund 72 000 Euro weniger.