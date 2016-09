Zimmern Filmhits verlängern den Sommer

Genuss für die Ohren und den Magen

Den Anfang machten laut Verein die jungen Sänger der "Young Voices" unter der Leitung ihrer Dirigentin Friederike Kasper. Neben Liedern aus aktuelleren Filmen wie "Let It Go" aus "Die Eiskönigin" oder "Happy" aus dem Film "Ich – Einfach Unverbesserlich 2" durften Klassiker wie "Probier’s mal mit Gemütlichkeit" aus dem "Dschungelbuch" oder aus "König der Löwen" das Stück "Can You Feel the Love Tonight" nicht fehlen. Im Anschluss gehörte die Bühne den Gästen aus Deißlingen mit ihrem Dirigenten Luca Rodrigues. Diese knüpften thematisch mit einem Medley aus "The Lion King" mit Bandbegleitung an die "Young Voices" an. Bei den Liedern "Hello Mary Lou" oder "Lollipop" summte und klatschte die ganze Halle mit.

Nach dem ersten Teil des Konzert gab es in der Pause ein Büffet, auf dem die Zuhörer jede Menge Leckereien finden konnten und sich so für den zweiten Teil des Konzerts gestärkt haben.