Zimmern Fahne umhüllt jetztdas Gesangbuch

Die hübschen Textilhüllen für die trist grauen Gotteslobe sind aus den Fahnen entstanden, die monatelang vor den Kirchen in der Region gehisst waren, um auf das Großereignis, den ersten ökumenischen Kirchentag in Rottweil, hinzuweisen. Knapp drei Jahre ist das jetzt her. Ich frage nach. Gemeindereferent Michael Leibrecht hatte die Idee dafür, und hat zwei näherfahrene Damen gefunden, die die Arbeit übernahmen.

Nicht nur in Zimmern, sondern auch in der Stettener Kirche sind die hübschen Einbände zu finden. Und so weht – zumindest in diesen beiden Gotteshäusern – noch ein Hauch von Kirchentag. Tolle Idee. Wer wickelt schon sein Gesangbuch in eine Fahne? Da sollte ich mir doch mal überlegen, was ich aus meiner Kirchentagsfahne mache, die seit drei Jahren ihr Dasein im Schrank fristet...