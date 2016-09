Zimmern Exkursion in die Unterwasserwelt

Unter der fachkundigen Leitung von Christina Romer vom Landschaftserhaltungsverband Rottweil konnten interessierte Kinder und Erwachsene bei schönem Wetter die Welt von Steinkrebs, Groppe und Bachmuschel hautnah entdecken. Die Eschach beherbergt eines der bedeutendsten Vorkommen der Bachmuschel im Land und wurde daher als FFH-Gebiet, also als Schutzgebiet von europäischer Bedeutung ausgewiesen.

Das Vorkommen der Tiere ist auch ein Beleg für die gute Wasserqualität der Eschach – davon konnten sich die Teilnehmer überzeugen, denn alle genannten Tiere wurden direkt vor Ort lebend aus dem Bach gefischt. Auch über die Entstehung der Eschach und die bachbegleitende Vegetation konnte einiges gelernt werden.

Nachdem alle Tiere wohlbehalten wieder in die Freiheit entlassen wurden, waren die Teilnehmer um viele Erkenntnisse über die sonst so verborgene Unterwasserwelt und ihre Bedeutung für Mensch und Natur reicher, heißt es in einer Mitteilung.