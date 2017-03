Zimmern-Stetten. 20 Bands wollen das SWR 4-Blechduell 2017 gewinnen. Das teilt der Südwestrundfunk mit. Eine davon sind die "Eschachtalmusikanten" aus Stetten. Vor dem Einzug ins Finale stehen die regionalen Vorentscheide an. Diese finden am 16. Juni in Bad Mergentheim, am 17. Juni in Wangen im Allgäu, am 23. Juni in Weinheim und am Samstag, 24. Juni, in Lenzkirch statt. Dabei entscheiden eine Jury, das Publikum vor Ort sowie die Abstimmung per TED, online und SMS, wer am 30. Juni zum Finale nach Dormettingen reisen darf. Die Eschachtalmusikanten treten in Lenzkirch gegen sechs andere Gruppen an. Die möglichen Titel für die Vorentscheide und das Finale sind festgelegt, was die Interpretation angeht, haben die Bands aber freie Hand. Der Eintritt zu den Vorentscheiden ist kostenlos, los geht es um 19 Uhr. SWR4 Baden-Württemberg überträgt alle Blechduell-Vorentscheide zwischen 20 und 23 Uhr live im Radio und per Livestream im Internet unter SWR4.de/Blechduell.