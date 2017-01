Zimmern Erwachsenenbildung feiert 20-jähriges Bestehen

Auch beim Besuch in der Salzgrotte in Königsfeld kann man es sich gut gehen lassen und herrlich durchatmen. Der Literaturtreff trifft sich in Zusammenarbeit mit dem Forum Niedereschach am Abend zu interessanten Buchbesprechungen.

Wie in alten Zeiten lädt ein Filmabend in der gemütlichen ehemaligen Wirtsstube des Gasthauses "Sonne" bei Familie Spreter ein. In der Reihe der Agenda-Filme steht dieses Mal das Thema "Wasser – Grundlage unseres Lebens" im Mittelpunkt.

Für die Geselligkeit ist ein Ausflug immer der Renner. Mit dem Bus geht es auf die Schwäbische Alb verbunden mit einem Besuch bei Albgold in Trochtelfingen und der Wimsener Höhle in Hayingen.

Mit "Komm, wir pilgern" sind alle eingeladen, die gerne zu Fuß unterwegs sind. Unter bewährter Leitung sind die Teilnehmer unterwegs auf dem Neckar-Baar-Jakobusweg zum Kloster Kirchberg.

Mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche und einem anschließenden Frühschoppen feiert die Offene Erwachsenenbildung am Sonntag, 23. Juli, ihr 20-jähriges Jubiläum.

Alle Veranstaltungen mit mehr ausführlichen Infos und Erläuterung der Anmeldeformalitäten sind in den Flyern zu finden. Diese liegen im Pfarrhaus Horgen, in der Kirche und im Rathaus in Zimmern aus.

uWeitere Informationen gibt es unter www.zimmern.drs.de.