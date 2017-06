Zimmern Entscheidung vertagt

Als Reifenhandel und -montage war das Gewerbe bisher genehmigt. Die Tätigkeit soll nun auf Reparatur- und Servicearbeiten sowie auf An- und Verkauf von Fahrzeugen erweitert werden. Der Ortschaftsrat hatte die Umnutzung vor vier Wochen einstimmig abgelehnt. Es seien zu wenig Stellplätze ausgewiesen. Parken auf der Straße sei aber grundsätzlich erlaubt, warf Gemeinderat Winfried Praglowski ein. Dies sei zwar zu bejahen, so die Antwort von Ratskollege Arnd Sakautzky, "doch dort bestehen Gefahren für Kinder, wenn Gehweg und Straße zugeparkt sind, was öfters der Fall ist". Dies sah auch Gemeinderätin Elke Müller so. Sie gab zu bedenken, dass dort teilweise auch Arbeiten auf dem Gehweg ausgeführt würden.