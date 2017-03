Zimmern Einzelhändler und Kunsthandwerker locken

Zimmern o. R. Zum traditionellen Frühlingsfest mit Kunsthandwerkermarkt und verkaufsoffenem Sonntag lädt der Zimmerner Handels- und Gewerbeverein am Sonntag, 26. März, ein. Um 11 Uhr öffnet der Kunsthandwerkermarkt auf dem Dorfplatz seine Pforten. Von 13 bis 18 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, in Zimmern und den Ortsteilen Flözlingen, Stetten und Horgen, nach Herzenslust einzukaufen oder sich in den zahlreichen Fachgeschäften und Autohäusern zu informieren und umzusehen. Der Kunsthandwerkermarkt lädt einmal mehr zum Stöbern, Kaufen, Schlemmen und Verweilen ein. Das Jugend- und Familienzentrum "Fazz" am Dorfplatz ist während des Frühlingsfestes geöffnet und bietet ein Bastelprogramm für Kinder und Jugendliche an, zudem gibt es Kaffee und Kuchen. Die Puppenbühne wird Kinderaugen zum Leuchten bringen und auch das beliebte Ponyreiten gibt es wieder.