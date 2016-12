Zimmern Einblicke in die Vergangenheit

Der Kalender zeigt Bilder aus der Chronik über heimische Bräuche, den Alltag, die landwirtschaftlichen Arbeiten und das dörfliche Leben vergangener Zeit sowie über markante Gebäude in Zimmern. Immer wieder gebe es Dinge zu entdecken, die bei der Erstbetrachtung noch verborgen geblieben seien, erklärt die Gemeinde in einer Mitteilung. Und so mancher werde sicherlich die Lupe zücken, um Details genauer zu erforschen.

Der Kalender "Historische Ansichten aus Zimmern ob Rottweil" für das Jahr 2017 ist ab sofort im Bürgerbüro des Rathauses in Zimmern erhältlich. Er kostet 15 Euro. Darüber hinaus gibt es den Kalender am heutigen Samstag von 13 bis 18 Uhr – während des Weihnachtsmarkts – im Fazz, am Dorfplatz 6. Walter Schwer ist beim Weihnachtsmarkt ebenfalls vor Ort, um seine Chronik zu signieren. Auch diese wird verkauft.

