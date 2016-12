Zimmern Ein Platz für Geselliges und Ernstes

Zimmern o. R. Auch für das nächste Jahrzehnt versteht sich die Kolpingsfamilie Zimmern als lebensbegleitende Erwachsenenbildung für die Bereiche Weltanschauung, Kirche, Politik, Kultur sowie Einblicke in die Arbeitswelt der Region. Dabei haben auch künftig die Geselligkeit, das Wandern und Reisen neben den ernsten Themen des Lebens einen festen Platz in der Gemeinschaft. Diese Grundgedanken zogen sich wie ein roter Faden durch das gelungene Jubiläumsfest.

Der Tag begann mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Konrad, der in Konzelebration von Präses Pfarrer Josef Kreidler und Diakon Erwin Burkard sowie Präses Pfarrer Jürgen Rieger von der Kolpingsfamilie Rottweil gefeiert wurde. Rieger betonte in seiner Ansprache, Adolph Kolping habe die Gesellschaft sozial geprägt und Perspektiven für junge Menschen eröffnet. Sein Werk sei heute noch lebendig. Kreidler dankte der Kolpingsfamilie für ihr Engagement in den 60 Jahren ihres segensreichen Wirkens. Gerhard Krieg umrahmte den Gottesdienst mit Sologesang, an der Orgel von Werner Bantle begleitet. Am Ende wurde noch gemeinsam das Kolpinglied gesungen.

Anschließend wurden Gedenktag und Jubiläum im Johannessaal der "Arche" fortgesetzt. Vorsitzender Walter Kirner freute sich über die zahlreichen Besucher, wobei sein besonderer Gruß den Abordnungen den Kolpingsfamilien Rottweil und Laufen galt. Er erinnerte an die Gründung der Kolpingsfamilie Zimmern am 6. Mai 1956, nachdem zuvor seit 1951 junge Leute aus Zimmern als Gruppe von der Kolpingsfamilie Rottweil aufgenommen waren. Deshalb ist Rottweil die Patenkolpingsfamilie und für die Kolpingsfamilie Laufen ist Zimmern Pate gestanden.