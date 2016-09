Zimmern Ein Name soll Verbindung stärken

Zwar habe es auch ein paar ungewöhnlichere Ideen gegeben wie Quellenschule in Anspielung auf das Wasservorkommen im Eschachtal. Allerdings stand schon vorher fest, dass es die am öftesten genannten Vorschläge in eine Auswahlliste schaffen werden. Mit den sechs häufigsten hatten es in der vergangenen Woche die Ortschaftsräte in Horgen und Stetten sowie gestern Abend noch das Flözlinger Gremium zu tun. Auf der Liste standen: Täle-Schule, Täle-Grundschule, Grundschule Eschachtal, Eschachtal-Grundschule, Ernst-Beuter-Grundschule und Albert-Etter-Grundschule. Beuter hatte in jahrzehntelanger Arbeit die Figuren für die Krippenlandschaft geschnitzt, die jedes Jahr in Stetten aufgebaut ist, und bei Etter handelt es sich um einen früheren Bürgermeister des Dorfs, in dessen Zeit der Schulbau fiel.

Die Ortschaftsräte kürten ihren jeweiligen Favoriten, und lagen dabei nah beieinander. Die Horgener entschieden sich für Eschachtal-Grundschule, die Stettener und die Flözlinger bevorzugten Grundschule Eschachtal.

Dieser Name würde auch Kerstin Bob leicht über die Lippen kommen. Es sei zwar nicht der kreativste, aber schließlich kämen die Schüler alle aus Flözlingen, Horgen oder Stetten. Grundschule Eschachtal? "Da steckt mehr dahinter", erklärt die Rektorin. Nämlich ein Gemeinschaftsgefühl: "Wir gehören zusammen."