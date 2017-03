Zimmern Ein Höhepunkt: Sänger schaffen es sogar ins Fernsehen

Das Schriftführerteam Daniela Schwenk und Marion Mager ließ die zahlreichen Veranstaltungen in seinem Bericht Revue passieren. Karlheinz Gern, seit einem Jahr im Amt, gab einen Überblick über die Ein- und Ausgaben des Vereins. Er konnte sowohl in der Kasse des Gesamtvereins als auch in der Jugendkasse eine solide Kassenlage vorweisen.

Einen positiven Rückblick über den Kinderchor gab Helena Straub, die dem Chor im September übernommen hat. Ebenfalls positiv berichten konnten die Dirigentinnen Friederike Kasper für die "Young Voices" und "Taktlos" sowie Ellena Schmidt für den gemischten Chor. Alle Chöre hatten 2016 erfolgreiche Auftritte.

Bürgermeister Emil Maser zollte dem "Liederkranz" seinen Respekt und lobte die positive Entwicklung des Vereins in seinen vergangenen 24 Jahren Amtszeit. Er ermutigte den Verein, weiterhin tatkräftig an der Nachwuchsarbeit dran zu bleiben, da auch die Gemeinde bei der Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen merke, dass sich die Zahlen ins Positive entwickeln.

Ein Verein kann ohne treue Mitglieder nicht überleben, und so überreichte Ursula Berner an Marion Heinemann für zehn Jahre aktives Singen in der Jugend die Ehrennadel in Bronze der Deutschen Chorjugend. Für 30 Jahre passive Mitgliedschaft wurden Thomas Bantle und Gerold Martin mit der Urkunde des Vereins zu Ehrenmitgliedern ernannt. Sie dankte den Geehrten für ihre Treue und Unterstützung.

Bei den Wahlen wurde Ursula Berner in ihrem Amt als Vorsitzende für weitere zwei Jahre bestätigt. Erneut auf ein Jahr gewählt wurden die stellvertretenden Vorsitzenden Till Sauer und Rainer Hibinger sowie die Schriftführerinnen Daniela Schwenk und Marion Mager.

Bei den Beisitzern wurden in ihrem Amt bestätigt: Willi Jansche, Edgar Schwarz, Petra Waizmann-Berger, Andreas Jansche, Adrian Mager, Joachim Balke und Ingrid Balke. Neu in den Ausschuss als Beisitzerinnen gewählt wurden Marion Heinemann, Olivia Bertsch und Bärbel Faißt.

Die langjährigen Beisitzer Herbert Schwarz und Gertrud Heggenberger schieden nach über 20 Jahren aktiver Ausschusstätigkeit aus. Für beide gab es eine Anerkennung für ihre Unterstützung.

Die Grüße der Vereinsgemeinschaft überbrachte Mark Burkard von der freiwilligen Feuerwehr Zimmern. Er dankte dem "Liederkranz" für dessen Verbundenheit mit den anderen Vereinen.

Ursula Berner gab am Ende noch bekannt, dass das Frühjahrskonzert in der Turn- und Festhalle am 13. Mai stattfinden werde.