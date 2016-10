Zimmern Ein Abend mit einer starken Stimme

Moni Lehner, bekannt als Pianistin von "The Certain Something", hebt mit ihrer gefühlvollen Spielweise die ausdrucksstarke Stimme von Claudia Decker hervor. Decker verleiht den Songs von Norah Jones, Amy Winehouse, Adele und vielen anderen einen besonderes Flair. Die studierte Sängerin und Musical-Darstellerin wirkte in verschiedenen Musicals und Revue-Shows mit. Karten sind erhältlich im Café zur Bienenkönigin unter Telefon 07728/6 44 49 20 oder an der Abendkasse.