Zimmern Duo kämpft um den Chefsessel

Zimmern o. R. Überraschungen gab es in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Dienstagabend nicht mehr. Es bleibt bei zwei Kandidaten für die Wahl des Zimmerner Bürgermeisters am Sonntag, 12. März: Dieter E. Albrecht aus Rottweil und Carmen Merz aus Schömberg.