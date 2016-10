Zimmern/Dunningen 81-Jähriger bei Unfall auf B 462 schwer verletzt

81-Jähriger will auf B 462 Einfahren und übersieht Lkw

Der betagte Autofahrer wollte gegen 10.40 Uhr von einer Schotterfläche am Rande des Tannwaldes auf die B 462 Einfahren. Dabei übersah er einen in Richtung Dunningen fahrenden Lkw und stieß mit ihm zusammen. Durch die Aufprallwucht wurde der 81-Jährige in seinem Opel eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit dem Rettungswagen kam der Mann mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die Helios-Klinik nach Rottweil.

An seinem Opel entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Auf etwa 10.000 Euro werden die Schäden an dem Lkw geschätzt. Der 52-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.